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Haber Giriş: 09.06.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

"Kapı Açık" film programı devam ediyor 

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"Kapı Açık" film programı devam ediyor 
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İstanbul Modern Sinema, Japonya'dan İtalya'ya farklı coğrafyalarda geçen film seçkisiyle çevrim içi gösterimlerini sürdürüyor.

Müze, "Kapı Açık" adlı film seçkisini çevirim içi olarak 11-30 Haziran'da web sitesi üzerinden sinemaseverlere sunmaya devam edecek.

Programdaki "Yuva", "Elma" ve "Mucizeler" filmleri, Istanbul Modern'in web sitesinde üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta bir film, 6 gün boyunca Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak izlenebiliyor.

2008 yapımı "Yuva" filmi 11-16 Haziran, 1998 yapımı "Elma" 18-23 Haziran ve "Mucizeler" filmi ise 25-30 Haziran tarihlerinde izlenebilecek.

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