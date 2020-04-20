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NEVŞEHİR (AA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 17:27,Son Güncelleme:

Kapadokya'nın ilkbahar manzarası büyülüyor

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Kapadokya'nın ilkbahar manzarası büyülüyor
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Peribacaları, ilginç kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları ve doğal zenginlikleriyle her mevsim farklı bir manzara sunan Kapadokya bölgesi, ilkbaharın gelişiyle farklı bir güzelliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, doğanın uyanmasıyla birlikte seyrine doyum olmayan manzaraya sahip oldu.
Milyonlarca yıl önce Erciyes ve Hasan Dağlarının püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan peribacaları ve doğal kaya oluşumları, çiçekler ve yeşile bürünen doğayla bütünleşerek görsel şölen sundu.
Kış aylarında kar yağışı ile beyaza, sonbaharda sarının tonlarına bürünen Kapadokya'da, ilkbaharda doğanın sunduğu manzara, drone ile gökyüzünden görüntülendi.
Doğal kaya oluşumları ve peribacalarıyla çevrelenen Kılıçlar, Güllüdere, Zemi ve Aşk Vadilerindeki bazı alanlarda köylülerce araziye bırakılan at ve kümes hayvanları da ilginç görüntü oluşturdu.

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