Kanye West'ten şiddet kurbanlarının aileleriyle avukatlarına 2 milyon dolar bağış

Memleketi Chicago'da perşembe gecesi düzenlenen gösteriye de katılan West'in yaptığı 2 milyon dolar bağış, temsilcisi tarafından doğrulandı.



Bağışın, Minneapolis'te gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle hayatını kaybeden siyahi Amerikalı Floyd'un 6 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını karşılayacağı belirtildi.



West'in yaptığı bağışın bir bölümünün de ABD'nin Georgia eyaletinde Brunswick kentinde koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülen siyahi Ahmaud Arbery'nin ve ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville kentinde mart ayında evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor'ın avukatlarına verildiği kaydedildi.



Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı tüm ABD'de yankılandı



Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.



Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.



Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kentte sıçramıştı.



Floyd protestolarında yaşanan şiddet ve yağmalamalar nedeniyle, başkent Washington ve New York da dahil en az 40 kentte gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, 25'e yakın kentte de Ulusal Muhafız Birlikleri, polise destek sağlamak için devreye sokulmuştu.



