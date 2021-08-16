MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKale konserleri yakında başlıyor
GeriKeyif Kale konserleri yakında başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 16.08.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Kale konserleri yakında başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kale konserleri yakında başlıyor

Orman yangınlarında 17 bin hektar ağaçlık alanı küle dönen Bodrum, yaralarını Kale’de düzenlenecek halk konserleriyle saracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek olan “Kale Konserleri” ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kale’de 23 Ağustos Pazartesi günü Sakiler Grubu, 26 Ağustos Perşembe günü Şevval Sam, 27 Ağustos Cuma günü Ferhat Göçer, 31 Ağustos Salı günü Zehra, 2 Eylül Perşembe günü Serdar Ortaç ve 3 Eylül Cuma günü Uzi sahneye çıkacak.

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi