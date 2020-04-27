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Haber Giriş: 27.04.2020 - 11:46,Son Güncelleme:

Kahpe Bizans averajla şampiyon

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Kahpe Bizans averajla şampiyon
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Ferdi Eğilmez, Ümit Okur’un Instagram hesabındaki canlı yayınına katıldı. Usta yönetmen ve yapımcı, ‘Kahpe Bizans’ filminin gişe rekortmeni ‘Recep İvedik’ten daha çok izlendiğini iddia etti.

Yeşilçam’da unutulmaz yapımlara imza atan Arzu Film’in kurucusu Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez, Ümit Okur’un Instagram hesabındaki canlı yayınına konuk oldu. Yapımcılığını üstlendiği “Kahpe Bizans”ın vizyona girdiği 1999 yılında 2 milyon 500 bin kişi tarafından izlendiğini söyledi: “Kahpe Bizans 50 kopyayla vizyona girdi, 2 milyon 500 bin kişi izledi. 2008 yapımı ‘Recep İvedik’ 400 kopyaya yakın bir rakamla vizyona girdi. 7 milyon izlendi. Aradaki kopya farkına gişeleri oranlarsak ‘Kahpe Bizans’ın daha çok izlendiğini anlarız, buna sinemada ‘screen averaj’ denir.”

Kahpe Bizans averajla şampiyon

BABAM SİNEMACI OLMAMI İSTEMEDİ

Babasının izinden gidip sinemacı olan Ferdi Eğilmez, “Babam ben dahil çocuklarının sinemacı olmasını istemezdi. Nedenini bize hiç söylemedi. Ben ondan gizli İtalya’da sinema okudum. Öğrenince bana mektup yazıp çok kızmıştı” dedi.

Kahpe Bizans averajla şampiyon

Hababam Sınıfı 17 günde vizyona girdi

Babası Ertem Eğilmez’in ‘Hababam Sınıfı’ serisinin ilk filmini 17 günde tamamladığını belirten Ferdi Eğilmez, “Ertem Eğilmez, tek kelime boş konuşmayan, bir dakika boş durmayan biriydi. Bu hızı filmlerine de yansımış. ‘Hababam Sınıfı’nın ilk filmini 11 günde çekti, 6 günde montajladı. 17’nci günde de vizyona girdi” diye konuştu.

Kahpe Bizans averajla şampiyon


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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