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Haber Giriş: 26.07.2021 - 11:37 | Son Güncelleme:

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

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Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Youtube'da yayın yapan Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni dünyaevine girdi.

Ünü YouTube grubu Kafalar'ın üyesi, şarkıcı Bilal Hancı ile Esin Çepni, Trabzon'da gerçekleşen düğünde evlendi.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Bilal Hancı; "Evimizin reisi artık o" mesajını paylaştı. Esin Çepni ise, "Yüzlerimiz farklı taraflara baksa da gördüğümüz her zaman aynıydı. Bay ve bayan Hancı gururla sunar" ifadelerini kullandı.

Kafalar grubu üyesi Bilal Hancı ile Esin Çepni evlendi

Düğünde Karadenizli sanatçılar Ekin Uzunlar ve Volkan Arslan sahne aldı.

Törene Kafalar grubunun diğer üyeleri Fatih Yasin ve Atakan Özyurt'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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