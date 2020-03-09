MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKadınlar için "Sonsuzluğun 8 ikonu" etkinliği düzenlendi
GeriKeyif Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 ikonu" etkinliği düzenlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 09.03.2020 - 11:11,Son Güncelleme:/

Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 ikonu" etkinliği düzenlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 ikonu" etkinliği düzenlendi
Abone Olgoogle-news

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların, tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.

Atakule'de gerçekleştirilen programda, Mona Lisa, Coco Chanel, Afife Jale, Frida Kahlo, Semiha Berksoy, Sabiha Gökçen, Marilyn Monroe, Lady Diana karakterleri, tiyatro sanatçıları ile yeniden hayat buldu.
Karakterleri canlandıran tiyatrocular, "Sonsuzluğun 8 İkonu" olarak tanımladıkları kadınların hayatlarını kısa kesitlerle anlattı.
Vatandaşların tiyatrocularla bir süre sohbet ettiği etkinlikte, Pınar Ayhan da şarkılarını kadınlar için seslendirdi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle