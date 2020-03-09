Kadınlar için "Sonsuzluğun 8 ikonu" etkinliği düzenlendi
Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı alanlarında dünyaca ünlü kadınların, tiyatrocular tarafından canlandırıldığı "Sonsuzluğun 8 İkonu ve Pınar Ayhan" etkinliği düzenlendi.
Atakule'de gerçekleştirilen programda, Mona Lisa, Coco Chanel, Afife Jale, Frida Kahlo, Semiha Berksoy, Sabiha Gökçen, Marilyn Monroe, Lady Diana karakterleri, tiyatro sanatçıları ile yeniden hayat buldu.
Karakterleri canlandıran tiyatrocular, "Sonsuzluğun 8 İkonu" olarak tanımladıkları kadınların hayatlarını kısa kesitlerle anlattı.
Vatandaşların tiyatrocularla bir süre sohbet ettiği etkinlikte, Pınar Ayhan da şarkılarını kadınlar için seslendirdi.
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