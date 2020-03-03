Haber Giriş: 03.03.2020 - 08:46,
Fadik Sevin Atasoy, kadınlar için sahnede
Fadik Sevin Atasoy, “Muse” (Bir Esin Perisi Davası) adlı tek kişilik oyununu, Danimarka Kültür Enstitüsü’nün katkılarıyla 7 Mart’ta İstanbul Kültüral Performing Arts’ta kadınlar için sahneleyecek.
Oyunun ardından bir panel gerçekleştirilecek. Atasoy ve Danimarka Kültür Enstitüsü Kültür Elçisi Füsun Alan Eriksen’in katılımıyla gerçekleşecek panelde, “Yaratıcı Endüstrilerde Kadın Algısı” mercek altına alınacak.
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