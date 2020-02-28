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Haber Giriş: 28.02.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Kadınlar Günü’ne özel belgesel

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Kadınlar Günü’ne özel belgesel
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Nebil Özgentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadınımızın Hatıra Defteri” adlı bir belgesel hazırladı.

Özgentürk, belgesel için sanatçı Yıldız Kenter ve Prof. Dr. Türkan Saylan’ı konu alan iki kısa film çekti. Projede Türkan Saylan’a tiyatro oyuncusu Güler Öktem hayat verirken, Yıldız Kenter’i öğrencisi Güneş Berberoğlu canlandırdı. Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp yönettiği “Kadınımızın Hatıra Defteri” 8 Mart’ta izleyiciyle buluşacak.

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