Kadına şiddete dikkat çektiler

Şarkıcısı Mustafa Yılmaz’ın sanatçı Doğuş imzalı ‘’Sorun Yok’’ isimli şarkısını Almanya da kliplendiren Hayrettin Güneş, 100 kişilik bir ekiple, içinde milyonluk lüks arabaların da yer aldığı bir çalışmaya imza attı. Daha önce hiç bir yapımcı ve sanatçının yapmadığını yaparak farklı şarkıları dört bölümden oluşacak dizi tadında kliplendirerek dünya müzik sektörün de bir ilke imza attı. Her bölümü dizi maliyetinde olan kliplerin her birinin konusu ise gerçek hayattan bir hikayeyi ele alıyor.

KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEK İSTEDİK

Şarkı ve klip büyük ilgi görürken yapımcı Hayrettin Güneş "Uzun zamandır aklımda böyle bir proje vardı. Dünya da yapılmamış bir işe imza attık. Ama en önemlisi Türkiye başta olmak üzere dünyanın her yerinde kadına ne yazık ki şiddet ön planda. Ben de bir Türk müzik yapımcısı olarak hem buna dikkat çekmek istedim, hem de yaptığımız işle dünya da bir ilke imza attım. Bu çalışmanın başarısını ise gelirini yardıma muhtaç kadınlarımıza yollayıp katkıda bulunarak taçlandırmak istiyorum" dedi.