MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriKadın şiddeti kabul edilemez
GeriKeyif Kadın şiddeti kabul edilemez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 17.07.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Kadın şiddeti kabul edilemez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın şiddeti kabul edilemez
Abone Olgoogle-news

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Vodafone’un kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için başlattığı “Şiddete karşı #BenVarım” kampanyasına sesiyle destek verdi.

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Rutkay, “Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz” dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen uygulamada, görme engelli bireylere yönelik sesli ekran okuyucusu özelliği ve mülteci kadınlar için Arapça dil seçeneği sunuyor.

Kadın şiddeti kabul edilemez


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle