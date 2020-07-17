Kadın şiddeti kabul edilemez

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Rutkay, “Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen uygulamada, görme engelli bireylere yönelik sesli ekran okuyucusu özelliği ve mülteci kadınlar için Arapça dil seçeneği sunuyor.





