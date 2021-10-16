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Kadın golfçüler sahada

#Meme Kanseri Bilinçlendirme Ve Farkındalık Ayı#Kemer Country Golf Kulübü#Meme Kanseri
Kadın golfçüler sahada
Deniz BOY

Meme sağlığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Kemer Country Golf Kulübü’nde düzenlenen “Ladies Meme Sağlığı Golf Turnuvası 2021”de kadın golfçüler sahaya çıktı.

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Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında Milliyet Gazetesi’nin ev sahipliğinde ve Fuska Su ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva, geçtiğimiz perşembe günü Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşti.
Organizasyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı. 

Kadın golfçüler sahada

Revna Demirören-Yelda Demirören Kalyoncu-Burak Duruman

Erken teşhis
hayat kurtarır

Revna Demirören, Demirören ailesi olarak gerçekleştirilen etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını söyledi: “Farkındalık yaratmak, kadınların sesini duyurmak ve bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli. Güzel bir etkinliği sporla birleştirmek daha da değerli oldu. Bu vesilesiyle bütün kadınlara sesleniyorum; mutlaka kontrollerinizi yaptırın, erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayın.”

Kadın golfçüler sahada

Aslı Hünel-Berna Tokar-Erdem Kıramer

Kadın golfçüler sahada

Berna Karaevli

Kadın golfçüler sahada

Beyhan Goldman Benardete

Kadın golfçüler sahada

Cem Özütok-Revna Demirören

Kadın golfçüler sahada

Yağmur Kalyoncu-Zeynep Mansur

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Kadın golfçüler sahada
Ebru Akel-Şeyla Ovadiya Karadeniz

Kadın golfçüler sahada

Nefise Karatay

 

 

 

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#Meme Kanseri Bilinçlendirme Ve Farkındalık Ayı#Kemer Country Golf Kulübü#Meme Kanseri

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