Kadın golfçüler sahada

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“Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında Milliyet Gazetesi’nin ev sahipliğinde ve Fuska Su ana sponsorluğunda düzenlenen turnuva, geçtiğimiz perşembe günü Kemer Country Golf Kulübü’nde gerçekleşti.

Organizasyona Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Demirören Kalyoncu, Türk Kanser Derneği Başkanı Burak Duruman, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Fuska Su Türkiye Satış Direktörü Cem Özütok ile çok sayıda davetli katıldı.



Revna Demirören-Yelda Demirören Kalyoncu-Burak Duruman

Erken teşhis

hayat kurtarır

Revna Demirören, Demirören ailesi olarak gerçekleştirilen etkinlikten dolayı çok memnun olduklarını söyledi: “Farkındalık yaratmak, kadınların sesini duyurmak ve bilinçlendirmek için bu tür etkinlikler çok önemli. Güzel bir etkinliği sporla birleştirmek daha da değerli oldu. Bu vesilesiyle bütün kadınlara sesleniyorum; mutlaka kontrollerinizi yaptırın, erken teşhisin hayat kurtardığını unutmayın.”



Aslı Hünel-Berna Tokar-Erdem Kıramer





Berna Karaevli

Beyhan Goldman Benardete



Cem Özütok-Revna Demirören





Yağmur Kalyoncu-Zeynep Mansur



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Ebru Akel-Şeyla Ovadiya Karadeniz

Nefise Karatay