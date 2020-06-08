James Bond'un kızı oldu

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gösterim tarihi Nisan 2020'den asım ayına ertelenen filmde seyirci Bond'un kızıyla tanışacak.

25’incisi çekilen James Bond filmi No Time To Die ile ilgili dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Seyirci, 60 yıllık geçmişi olan serinin yeni filminde 007 kod adlı ajanın beş yaşındaki kızıyla tanışacak.

James Bond’un, Fransız oyuncu Lea Seydoux tarafından canlandırılan Dr. Madeleine Swann ile birlikteliğinden olan kızının adı Mathilde.

Filmle ilgili bir başka şaşırtıcı bilgi de Bond’un dünyayı Covid-19’a benzer bir salgından kurtaracak olması.

Nisan ayında gösterime girmesi planlanan filmin vizyon tarihi, corona virüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelendi.