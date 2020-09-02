‘Jake’in ikizi’ ABD’yi şaşırttı

Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen film, Los Angeles’ta düzenlenen 14. Method Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Yapım, Stella Adler Akademisi ve Variety dergisinin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte “yabancı dilde en iyi film” ödülüne layık görüldü. Festival jürisinden olumlu eleştiriler alan “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun “Babel” filmine benzetildi ve “Babel’in Türk kuzeni” olarak nitelendirildi. Filmi izleyenler, Çağlar Ertuğrul’u da ABD’li aktör Jake Gyllenhaal’a benzeterek “Jake’in ikizi gibi” yorumunu yaptı.





