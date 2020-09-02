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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:11 | Son Güncelleme:

‘Jake’in ikizi’ ABD’yi şaşırttı

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‘Jake’in ikizi’ ABD’yi şaşırttı
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Olgun Özdemir’in yönettiği, Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Tolga Güleç ve Deniz Arna’nın rol aldığı “Kızım Gibi Kokuyorsun” filmi Amerika’da ödül kazandı.

Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen film, Los Angeles’ta düzenlenen 14. Method Uluslararası Film Festivali’ne katıldı. Yapım, Stella Adler Akademisi ve Variety dergisinin destekleriyle gerçekleşen etkinlikte “yabancı dilde en iyi film” ödülüne layık görüldü. Festival jürisinden olumlu eleştiriler alan “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Meksikalı yönetmen Alejandro González Iñárritu’nun “Babel” filmine benzetildi ve “Babel’in Türk kuzeni” olarak nitelendirildi. Filmi izleyenler, Çağlar Ertuğrul’u da ABD’li aktör Jake Gyllenhaal’a benzeterek “Jake’in ikizi gibi” yorumunu yaptı.

‘Jake’in ikizi’ ABD’yi şaşırttı


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