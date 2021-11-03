İzzet Yıldızhan isyan etti: Hepinizin cezalandırıldığını gözlerimle göreceğim

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Belgrad Ormanında zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı Bu inanışlar hayatlara mal olabilirBelgrad Ormanı'nda zehirli köygöçüren mantarlarını kim topladı? 'Bu inanışlar hayatlara mal olabilir'#Zehirli Mantar
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Cumhurbaşkanı Erdoğandan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar varCumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere mesaj: Önümüzde çok büyük fırsatlar var#Cumhurbaşkanı
Bakan Varank müjdeyi verdi VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişmeBakan Varank müjdeyi verdi! VLP aşısı ve ilaçta önemli gelişme#Koronavirüs
Tacize engel olurken öldürülmüştü Haydarcanın babasından duygusal sözlerTacize engel olurken öldürülmüştü! Haydarcan'ın babasından duygusal sözler#Ankara
Ethereumdan yeni rekor Shiba Inu ve Bitcoinde neler oluyor Ethereum'dan yeni rekor! Shiba Inu ve Bitcoin'de neler oluyor?#Ethereum
Fikri bakan verdi çete liderleri çağrı yaptıFikri bakan verdi 'çete liderleri' çağrı yaptı! #Aşı Çağrısı
Yılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor İşte en popüler mesleklerYılda 100.000 dolardan fazla kazanıyorlar... Üniversite gerektirmiyor! İşte en popüler meslekler#Üniversite
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Dikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılarDikkat çeken BioNTech araştırması... Ve açıkladılar!#Kovid Aşısı
Ünlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovisionda temsil etmeye hazırlanıyorÜnlü türkücünün oğlu büyüdü, o ülkeyi Eurovision'da temsil etmeye hazırlanıyor!#Şebnem Özinal
Tezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum Cardi B yeni ev aldıTezgahtarlıktan malikaneye: Kendimle gurur duyuyorum! Cardi B yeni ev aldı#Cardi B.
Bu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruzBu teklifi bekliyordum, sonunda evleniyoruz  #Kristen Stewart
Zafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli olduZafer Türk dostu adayın... Kritik seçimde sonuçlar belli oldu#New York
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

İzzet Yıldızhan isyan etti: Hepinizin cezalandırıldığını gözlerimle göreceğim

#İzzet Yıldızhan#Flört#2. Sayfa

Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan İzzet Yıldızhan, kızlarıyla ilgili açıklamalarıyla tepki topladı. "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" diyen türkücü gelen eleştiriler sonrası isyan etti. Hukuki süreç başlattığını söyleyen Yıldızhan, "Keşke yüzüme hakaret etseniz. 4 bin kişi hakkında suç duyurusunda bulundum " dedi.

Haberin Devamı

"HEPİNİZE VERİLECEK CEZALARI TEK TEK GÖRECEĞİM"
İzzet Yıldızhan, kendisine gelen tepkilerden sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yıldızhan, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

 Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hâlâ edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok.

Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek. Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok. Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukuki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim.

İzzet Yıldızhan isyan etti: Hepinizin cezalandırıldığını gözlerimle göreceğim

 "BELDEN AŞAĞI VURMALAR..."
Geçmişle ilgili yapılmış haberler, belden aşağı vurmalar... Hepiniz cezanızı çekeceksiniz, emin olun. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan insanın anasına, avradına, bütün ailesine hakaret edemez. Sosyal medyaya bir sınır getirilmeli. Maalesef getirilemiyor ama Türkiye'de bir hukuk var. Ben adalete inanıyorum. Hepinizin cezalandırılacağını gözlerimle göreceğim, şahit olacağım.

İzzet Yıldızhan isyan etti: Hepinizin cezalandırıldığını gözlerimle göreceğim

İzzet Yıldızhan'ın 9 çocuğu var

Gözden Kaçmasın

İzzet Yıldızhan: Flört edilmemeli, çünkü gençlik hata yapıyorİzzet Yıldızhan: Flört edilmemeli, çünkü gençlik hata yapıyorHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzzet Yıldızhan#Flört#2. Sayfa

BAKMADAN GEÇME!

Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer