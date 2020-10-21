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‘İsyan Bayrağı’na klip
Gamze Akın ilk albümü "Yaktım"dan sonra sözü ve müziği kendisine ait 'İsyan Bayrağı' şarkısının klibi ile sevenleriyle yeniden buluştu.
Müzik hayatını Londra’da sürdüren Gamze Akın, ‘İsyan Bayrağı’ şarkısına klibi ile sevenlerini buluşturdu.
Gamze Akın ilk albümü "Yaktım" dan sonra sözü ve müziğe kendisine ait farklı R&B hip hop türünde yeni şarkısı “İsyan Bayrağı” adlı şarkısını ve klibini 4 gün önce ABD üzerinden bir şirketi ile müzik piyasasına sundu.
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