MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri‘İsyan Bayrağı’na klip
GeriKeyif ‘İsyan Bayrağı’na klip
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 21.10.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

‘İsyan Bayrağı’na klip

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘İsyan Bayrağı’na klip
Abone Olgoogle-news

Gamze Akın ilk albümü "Yaktım"dan sonra sözü ve müziği kendisine ait 'İsyan Bayrağı' şarkısının klibi ile sevenleriyle yeniden buluştu.

Müzik hayatını Londra’da sürdüren Gamze Akın, ‘İsyan Bayrağı’ şarkısına klibi ile sevenlerini buluşturdu.

Gamze Akın ilk albümü "Yaktım" dan sonra sözü ve müziğe kendisine ait farklı R&B hip hop türünde yeni şarkısı “İsyan Bayrağı” adlı şarkısını ve klibini 4 gün önce ABD üzerinden bir şirketi ile müzik piyasasına sundu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle