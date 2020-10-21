‘İsyan Bayrağı’na klip

Müzik hayatını Londra’da sürdüren Gamze Akın, ‘İsyan Bayrağı’ şarkısına klibi ile sevenlerini buluşturdu.

Gamze Akın ilk albümü "Yaktım" dan sonra sözü ve müziğe kendisine ait farklı R&B hip hop türünde yeni şarkısı “İsyan Bayrağı” adlı şarkısını ve klibini 4 gün önce ABD üzerinden bir şirketi ile müzik piyasasına sundu.