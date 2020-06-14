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Haber Giriş: 14.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

“İstiklâl Marşı”nın yazılış serüveni film oluyor

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“İstiklâl Marşı”nın yazılış serüveni film oluyor
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Türkiye’nin ulusal bağımsızlık marşı olan “İstiklâl Marşı”nın yazılış serüveni, Mehmet Âkif Ersoy’un yaşamından kesitlerle filme aktarılacak...

Sözleri şair Mehmet Âkif Ersoy’a ait olan ve 12 Mart 1921 yılında Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye’nin milli marşı olarak kabul edilen “İstiklâl Marşı”nın yazılış öyküsü, “Âkif” adıyla beyazperdeye uyarlanıyor. 12 Mart 2021 tarihinde İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilecek olan film, aynı tarihte vizyona da girmiş olacak.

Yapımcılığını Tarçın Film Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı’nın oturduğu, senaryosunu ise Hakan Haksun’un kaleme aldığı “Âkif”, aynı zamanda Mehmet Âkif Ersoy’un yaşam öyküsüne de tanıklık etme olanağı sağlayacak.

Çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak olan filmin içerik danışmanlıklarını; Mehmet Âkif Ersoy’un torunu Selma Ersoy (Argon), Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova ve Prof. Dr. Yasin Aktay üstlenecek.

Cast hazırlıkları devam eden filmin çekimleri ise eylül ayında başlayacak

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