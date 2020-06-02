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Haber Giriş: 02.06.2020 - 13:51,Son Güncelleme:

İstanbul Şehir Tiyatroları online devam

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İstanbul Şehir Tiyatroları online devam
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Koronavirüs salgını nedeniyle oyunlarını internet üzerinden sergileyen İstanbul Şehir Tiyatroları sezonu bu şekilde sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında haziran ayında da kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlere online ulaştıracak.

Daha önce sahnelenen ve beğeni toplayan 8 oyun, İBB Şehir Tiyatrolarının Youtube adresinde izlenebilecek.

Program kapsamında sanatseverler "Hürrem Sultan", "Romeo ve Juliet", "Maskeliler" ve "Tehlikeli İlişkiler" oyunlarını izleyebilecek. Ayrıca "Hoşu'nun Utancı", "Keloğlan", "Oyuncaktaki Sır" ve "Tembel Memiş" çocuk oyunları da minik izleyicilerin beğenisine sunulacak.

"Hürrem Sultan" 7 Haziran'da, "Romeo ve Juliet" 14 Haziran'da, "Maskeliler" 21 Haziran'da, "Tehlikeli İlişkiler" 28 Haziran'da saat 15.00'te yayımlanacak.

Çocuk oyunları "Hoşu'nun Utancı" 6 Haziran, "Keloğlan" 13 Haziran, "Oyuncaktaki Sır" 20 Haziran, "Tembel Memiş" ise 27 Haziran'da 15.00'te sanatseverlerle paylaşılacak.

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