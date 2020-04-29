MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİstanbul Modern'den çevrim içi sanatçı filmleri sergisi
GeriKeyif İstanbul Modern'den çevrim içi sanatçı filmleri sergisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 29.04.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

İstanbul Modern'den çevrim içi sanatçı filmleri sergisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İstanbul Modern'den çevrim içi sanatçı filmleri sergisi
Abone Olgoogle-news

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı "Artists' Film International" (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını, çevrim içi sergi olarak gerçekleştiriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl çevrim içi bir sergi olarak sunulan ve "lisan" konusuna odaklanan programdaki sanatçı filmleri, İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 Mayıs'ta izlenebilecek.

Program ve içeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu Artists' Film International 2020 çevrim içi sergisinde, 8 film gösteriliyor.

İstanbul Modern internet sitesi üzerinden izlenebilecek programda Ergin Çavuşoğlu'nun "Arzu Patikaları/Tarot ve Satranç", Yu Guo'nun "Büyüleşme", Ailbhe Ni Bhriain'in "Yazıtlar", Francesco Pedraglio'nun "Saat Yönünün Tersine Anlatı", Raqs Media Collective'in "Zaman Yolculuğu için Şifreler", Lerato Shadi'nin "Mabogo Dinku", Rhea Storr'un "Junkanoo Sohbeti" ile Lisa Tan'ın "Senin Resimlerim" yapımları yer alıyor.

Ayrıca, sergi küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci, programın bu yılki konuğu Ergin Çavuşluoğlu ile 30 Nisan'da saat 18.00'de çevrim içi bir söyleşi de gerçekleştirecek. Soru-cevap oturumunun da olacağı söyleşi, internet tabanlı bir yazılım üzerinden yayınlanacak ve 100 kişinin katılımıyla sınırlı olacak. Sanatseverler, belirlenen tarihte "https://us02web.zoom.us/j/82057547344?pwd=NXAzSEFnZ3V2R0ZJSEJQcjMvaXhvUT09" internet adresi üzerinden söyleşiye katılabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle