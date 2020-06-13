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Haber Giriş: 13.06.2020 - 13:53,Son Güncelleme:

İstanbul Modern'den "Babalar Günü" özel seçkisi

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İstanbul Modern'den "Babalar Günü" özel seçkisi
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Babalar Günü’nde tüm babalara müze ziyareti hediye eden İstanbul Modern, babalara özel bir seçki de hazırladı.

Farklı bir sanat deneyimi sunan müzenin 6 farklı üyelik programı, babasına sanat dolu bir yıl hediye etmek isteyenlerin beğenisine sunuldu.

Ayrıca İstanbul Modern Mağaza'dan müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan özel bir seçki hazırlandı. "Babalar Günü" özel seçkisinde, müzenin koleksiyonundaki yapıtlardan ilham alarak tasarlanan kravatlar, tasarımcıların imzasını taşıyan objeler ve sanat yapıtlarının reprodüksiyonları yer alıyor.

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