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Haber Giriş: 11.05.2020 - 14:44,Son Güncelleme:

İstanbul Modern "Facebook İstasyon Kültür-Sanat Buluşmaları"nın ilk konuğu olacak

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İstanbul Modern "Facebook İstasyon Kültür-Sanat Buluşmaları"nın ilk konuğu olacak
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Facebook Türkiye'nin başlattığı "Facebook İstasyon Kültür-Sanat Buluşmaları" serisinin ilk konuğu İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu olacak.

Çalıkoğlu konuşmasında müze koleksiyonundaki 10 yapıt üzerinden Türkiye modern ve çağdaş sanat tarihini anlatacak.
Konuşma, 14 Mayıs saat 17.00'de "Facebook İstasyon" ve "Facebook Türkiye" sayfalarından canlı olarak yayınlanacak
"Facebook İstasyon Kültür-Sanat Buluşmaları"nda İstanbul Modern’in güncel sergilerini de küratörleri anlatacak.

İzleyiciler "Lütfi Özko?k: Portreler" fotoğraf sergisini sanal turla, küratörü Demet Yıldız eşliğinde, "Şimdinin Peşinde" adlı koleksiyon sergisini de küratörleri Öykü Özsoy, Deniz Pehlivaner ve Ümit Mesci eşliğinde keşfedebilecek.

Ayrıca katılımcılar, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı’na katılan 10 uluslararası sanatçının yapıtlarından oluşan "Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkarlar" sergisini küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'den dinleyebilecek.

"Facebook İstasyon Kültür-Sanat Buluşmaları", 4 hafta boyunca her perşembe saat 17.00-18.00 arasında gerçekleştirilecek.

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