İstanbul için sabırsızlanıyorum

◊ Frank Sinatra gibi unutulmaz bir ismi canlandırıyorsunuz. Onun gibi giyiniyor, onun şarkılarını seslendiriyorsunuz. Frank Sinatra birçok projeyle anıldı bugüne kadar. Sizin şovunuzu farklı kılan nedir?

- Frank Sinatra dünyanın en popüler isimlerinden birisi. Birçok aşk onun şarkılarıyla doğmuş ve birçok âşık onun şarkılarında dans etmiştir. Kariyeri başarılarla dolu. Ona çok saygı duyuyorum. Birçok kişi gibi ben de onun şarkılarıyla büyüdüm ve aşkı yaşadım. Sahnede de ona hayat vermek büyük bir mutluluk benim için. Şovumu farklı kılan birçok unsur var. Ben Frank Sinatra’yı taklit etmiyor, onu en iyi şekilde yansıtarak yaşatıyorum. Samimi olduğuma inanıyorum. Sinatra’yı unutmak mümkün değil, fakat ben onu hâlâ yaşatmak ve yeni nesle de tanıtmak için çaba gösteriyorum.

◊ Bu şovu kaç yıldır sergiliyorsunuz peki?

- 20 yıldır. Tüm dünyada bu kadar büyük ilgi göreceğini, başlangıçta hayal edemezdim.

14 ŞUBAT BENİM İÇİN ÇOK DAHA ÖZEL OLACAK

◊ 14 Şubat’ta Türkiye’de; Büyük Kulüp’te sahne alacaksınız. Türk dinleyicisini ve İstanbul’u merak ediyor musunuz? Bir mesajınız var mı?

- İstanbul beni büyüleyen bir şehir. Türkiye’nin müzik anlamında çok heyecanlı ve dinamik bir seyircisi olduğunu biliyor ve duyuyorum. Serhat Hacıpaşalıoğlu vasıtasıyla da çok daha fazla fikrim oldu. 14 Şubat’taki konserde konukların unutulmaz bir gece geçireceklerine eminim. Türk seyircilerin hak edeceği türden güzel bir şov olacak.

14 Şubat, bu yıl benim için çok daha özel olacak. Çünkü bu özel günü İstanbul’da Türk seyircilerle kutlayacağım. Onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de büyük bir Frank Sinatra seven kitle olduğunu biliyor ve hepsini bu geceye davet ediyorum.

BU ŞOVU SERHAT PLANLADI

◊ Projenin yaratıcısı, sizi davet eden Serhat Hacıpaşalıoğlu. Öncesinde bir dostluğunuz da var. Biraz anlatır mısınız Türkiye’de konser fikri nasıl gelişti?

- İstanbul’da bu şovu planlayan Serhat benim yakın dostum. Onu uluslararası alandaki müzik çalışmalarıyla da takip ediyor ve çok başarılı buluyorum. Kendisi bir yandan da şov dünyasında yaratıcı projelere imza atıyor. Biz Serhat’la 10 yıla yakın süredir dostuz. Sık sık buluşuruz. Türkiye’ye gelmeyi ve İstanbul gibi eşsiz bir şehirde sahne almayı uzun süredir hayal ediyordum.

Serhat fikrini söyleyince çok heyecanlandım ve böylece çalışmalara başladık.

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