İstanbul Film Festivali 15 filmlik seçkiyi çevrimiçi gösterime açıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek 39. İstanbul Film Festivali, programından 15 filmlik bir seçkiyi 15-29 Mayıs tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşturuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıl içerisinde ileri bir tarihe ertelenen festival, Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 filmin Türkiye prömiyerlerini 15-29 Mayıs tarihleri arasında internetten gerçekleştiriyor.

Bilet alarak filmonline.iksv.org adresinden erişilebilecek filmler, 5 gün boyunca kişisel erişime açılacak ve bu süre zarfında seyircilerin bir filmi başlattıktan sonra izlemek için toplam 30 saati olacak.

Filmlere teker teker bilet alınabildiği gibi toplu film paketi satın alarak 15 filmin tamamı da izlenebilecek.

Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye'den erişilebilecek.

Çevrimiçi gösterim programında, "Berlin Alexanderplatz", "20 Yaşında Öleceksin", "Hizmetkarlar", "Daha Büyük Bir Dünya", "5 Kusursuz Sayıdır", "Söz Senettir", "Davacı", "Deniz Mavileşene Dek Yüzmek", "Kız Kardeşim", "Lillian", "Söğüt", "1982", "Walchensee Forever", "Martin Eden" ve "Küçük Kız" filmleri yer alıyor.