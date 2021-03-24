İstanbul Bölge Başkanı seçildi

Özellikle pandemi sürecinden en çok etkilenen sektör olan etkinlik profesyonelleri, bir araya gelerek pandemi öncesindeki enerjilerini birlikte yükseltmek için Ali Koray Özandaç’ın genel başkanı olduğu Etkinlik-Sen çatısı altında buluştular.





15-16 milyon kişinin bu meslek grubunda çalışan ve işveren olarak yer alması ve bu büyük sektörün pandemi dönemindeki mağduriyetlerini anlatmak, sektörde çalışanların belli deneyim ve alt yapıya sahip olmalarının sağlanması gibi önemli konuların yanı sıra sektöre belli standartları getirmek için sorunları tespit ederek çözüme ulaştırmak için planlamalar yapan sendika yönetimi 81 ilde faaliyetlerine başladı.





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