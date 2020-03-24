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Haber Giriş: 24.03.2020 - 14:00,Son Güncelleme:/

İsmail YK 2020’ye “Oha!” diyor

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İsmail YK 2020’ye “Oha!” diyor
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Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisini alırken İsmail YK da sevenlerini bir nebze olsun güldürüp rahatlatmak için eğlenceli bir şarkı hazırladı.

İsmail YK’nın söz ve müziğine de imza attığı “Oha” şarkısı, renkli klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlandı. Düzenlemesine Yurtseven Kardeşler’in imza attığı şarkının klibinin bir bölümü Almanya’da, bir bölümü de Türkiye’de çekildi. İsmail YK, klibinin yönetmen koltuğunda da kendisi oturdu.

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