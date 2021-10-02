İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu

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Adana İl Sınırı adlı mekanın sahibi Adnan Çam’ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi. İşletmecinin kızı Güneş Çam’ın organize ettiği “Escobar” temalı partiye ünlü isimler de katıldı.

DOLARLAR HAVAYA SAÇILDI

Adnan Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği partiye Zeynep-Volkan Demirel ile basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi Damla Çakıroğlu da konsepte uygun kostümlerle

geldi. Adnan Çam, sahte dolarların havaya saçıldığı partide üzerinde Escobar’ın resimlerinin olduğu bir pasta kesti.