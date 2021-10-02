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İşletmeci Adnan Çam 'Escobar' oldu

#Adnan Çam#Escobar#Zeynep Demirel
İşletmeci Adnan Çam Escobar oldu

İşletmeci Adnan Çam, yeni yaşını “Escobar” temalı partiyle kutladı. Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği partiye ünlü isimler de temaya uygun kostümlerle katıldı.

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Adana İl Sınırı adlı mekanın sahibi Adnan Çam’ın doğum günü için önceki gün renkli bir kostüm partisi düzenlendi. İşletmecinin kızı Güneş Çam’ın organize ettiği “Escobar” temalı partiye ünlü isimler de katıldı.

İşletmeci Adnan Çam Escobar oldu

DOLARLAR HAVAYA SAÇILDI

Adnan Çam’ın Pablo Escobar kılığına girdiği partiye Zeynep-Volkan Demirel ile basketbolcu Melih Mahmutoğlu ve eşi Damla Çakıroğlu da konsepte uygun kostümlerle
geldi. Adnan Çam, sahte dolarların havaya saçıldığı partide üzerinde Escobar’ın resimlerinin olduğu bir pasta kesti.

İşletmeci Adnan Çam Escobar oldu

 

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#Adnan Çam#Escobar#Zeynep Demirel