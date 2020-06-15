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Haber Giriş: 15.06.2020 - 16:59,Son Güncelleme:

Irkçılığa 'hayır' dedi paylaşımıyla ses getirdi

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Irkçılığa 'hayır' dedi paylaşımıyla ses getirdi
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Irkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatı Önemlidir) hareketine Emin Eminzada da destek verdi. .Eminzada , sosyal medyada takipçilerine “Beyazların üstünlüğünü savunuyorsanız, lütfen beni takip etmeyin” diye seslendi. Emin Eminzada paylaşımıyla dünyaca ünlü yıldız Janet Jackson’ın da takdirini topladı.

HEPİMİZ EŞİTİZ!
Emin Eminzada, sosyal medyadaki ırkçılık karşıtı paylaşımıyla büyük ses getirdi. Sanatçı, Instagram hesabında takipçilerine şöyle seslendi: “Siyahların hayatı önemlidir. Hepimiz eşitiz. Siyahların hayatı önemli olana kadar başka hiçbir hayat önemli değildir. Bu durumda sessiz kalmak da şiddettir. Hasarlı mağazaları, yıkılan mahalleleri düzeltebilir ve geri getirebilirsiniz, ancak bir kişinin hayatını geri getiremezsiniz. Not: Eğer herhangi biriniz aksini düşünüyor ve beyazların üstünlüğünü destekliyorsa, arkadaş olabilmemizin bir yolu yok, lütfen beni takip etmeyi bırakın.”
JANET JACKSON YORUM YAPTI
Emin Eminzada’nın bu sözleri, Michael Jackson’ın kardeşi, şarkıcı Janet Jackson’ın da dikkatini çekti. O paylaşımın altına yorum yazan Jackson, kullandığı üç “şükür” ikonuyla Eminzada’ya teşekkür etti.

Irkçılığa hayır dedi paylaşımıyla ses getirdi

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