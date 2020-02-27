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Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

İrem Sak Almanya’da jüri koltuğunda

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İrem Sak Almanya’da jüri koltuğunda
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Oyuncu İrem Sak, bu yıl 25’incisi düzenlenecek Türkiye Almanya Film Festivali’nde jüri üyeliği yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü oyuncu, 20-29 Mart tarihleri arasında Almanya’nın Nürnberg şehrinde yapılacak festivalde diğer jüri üyeleriyle birlikte finale kalan kısa filmleri değerlendirecek. Yönetmen ve senarist Nuran David Çalış’ın başkanlığını yaptığı jüride İrem Sak’la beraber Uluslararası İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Alman oyuncu Ruth Reinecke de yer alacak. Festivalin kazananları ise 28 Mart Cumartesi akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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