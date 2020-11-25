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Haber Giriş: 25.11.2020 - 09:00 | Son Güncelleme:

İrem Derici'ye uyarı

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İrem Derici'ye uyarı
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İrem Derici’nin “Senin Hastan” şarkısına çektiği klip olay oldu.

Ünlü şarkıcının Brezilyalı model Diogo Fedrizzi ile birlikte kamera karşısına geçtiği klip, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından müstehcen bulundu. Murat Joker yönetmenliğinde çekilen klip için RTÜK’ten İrem Derici’ye uyarı geldi.

Memelerimi satacağım

Cihan Şensözlü’nün “Sanane Cihanna?” adlı YouTube programına konuk olan İrem Derici, ilginç bir açıklama yaptı.

Yıllar önce göğüslerine silikon taktıran şarkıcı, “İşsiz kalırsam memelerimi satacağım. Kaç yıl önce 4 bin euro’ya yaptırdım” dedi.

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