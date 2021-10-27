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İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluşacak

#Bijan Mortazavi#Keman#Müzik
İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi, İstanbulda ilk kez müzikseverlerle buluşacak

Mortazavi, 100 kişilik senfoni orkestrasıyla 4 Kasım'da Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde konser verecek.

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İranlı keman virtüözü Dr. Bijan Mortazavi, "Türkiye'yi seviyorum. Burada kendimi rahat hissediyorum. Buradaki dinleyiciler benim müziğimi daha iyi anlıyor. Bildiğiniz gibi benim sanatım sözsüz bir müzik ve sınır tanımayan bir tarz. Türk dinleyicilerinin sanatım olarak beni daha iyi anladıklarını düşünüyorum." dedi.

Usta sanatçı Mortazavi, 100 kişilik senfoni orkestrasıyla 4 Kasım'da Beşiktaş'taki Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle bir araya gelecek.

İstanbul'da konseri için özel bir repertuvar hazırlayan Mortazavi, bestelediği dört yeni eseri de ilk kez bu konserde canlı olarak dinleyicilerin beğenisine sunacak. Konser, yurt dışından yayın yapan özel İran televizyon kanallarından da yayınlanacak.

Keman çalmaya henüz 3 yaşındayken başlayan, 7 yaşında piyano, gitar, ud, tar, santur çalmayı öğrenen sanatçı, 14 yaşında dev bir orkestra kurup kendi bestelerini yapmaya başladı. Usta sanatçı, şu anda müzikal çalışmalarını ABD'de sürdürüyor.

"Türk dinleyicilerinin beni daha iyi anladıklarını düşünüyorum"

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Dünyaca ünlü 63 yaşındaki kemanist, yaptığı açıklamada, pandemi döneminde Kovid-19'a yakalandığını ve zor bir sürecin ardından iyileştiğini söyledi.

Mortazavi, iyileştikten sonra konser vermeye devam ettiğini ve konser gelirlerinin bir kısmını da koronavirüse yakalanan hastaların tedavisi için bağışladığını anlattı.

İstanbul'daki konserinde de gelirlerinin bir kısmını yine bağışlayacağını belirten Mortazavi, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bu konserim ilk ve son olmayacak. Daha önce de Antalya'da konser vermiştim. Burada faaliyetlerimi geliştirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'yi seviyorum. Burada kendimi rahat hissediyorum. Buradaki dinleyiciler benim müziğimi daha iyi anlıyor. Bildiğiniz gibi benim sanatım sözsüz bir müzik ve sınır tanımayan bir tarz. Türk dinleyicilerinin sanatım olarak beni daha iyi anladıklarını düşünüyorum."

İngiltere'deki Southampton Solent Üniversitesi'nde 2009'da doktorasını alan usta müzisyen, Türkiye'deki müzisyenleri de çok beğendiğini dile getirerek, "Burada gerçekten profesyonel müzisyenler var. Dediğim gibi sanatım anlamında da kendimi burada rahat hissediyorum. Ahlak ve kültür olarak, din, inanç olarak da Türkiye bana çok yakın. Benim babam İran Azerbaycanlısıydı bundan dolayı da kendi ülkemdeki Azerbaycan bölgesine gitmiş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türk sanatçılarla fırsat olursa çalışmak isterim"

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Bijan Mortazavi, müzikal anlamda bugüne kadar Sezen Aksu'yu çok yakından takip ettiğini ve çokça dinlediğini söyleyerek, şunları kaydetti: "Serdar Ortaç'ı da dinliyorum. Mesela Orhan Gencebay, kendisini gerçekten çok bir üstat olarak görüyorum ve tabii imparator İbrahim Tatlıses. Onu da her zaman dinledim ve yakından takip ediyorum. Biliyorsunuz her çiçeğin ayrı bir kokusu vardır. Her birinin kendi tadı var. Bu yüzden de her sanatçının kendine özgü ayrı bir tarzı var. Elbette bu isimler ya da farklı Türk sanatçılarla fırsat olursa çalışmak isterim."

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İran'ı 1977'de terk ettiğini ve İngiltere'de eğitim hayatına devam ettiğini aktaran Mortazavi, "1979'da İngiltere'den ABD'ye gittim. Austin Teksas Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisansımı inşaat mühendisliği bölümünde bitirdim. Aynı zamanda müzik ve medya alanında da çap yaptım. Southampton Solent Üniversitesi'nden de doktoramı aldım. O günden bugüne kadar Los Angeles'da yaşıyorum." dedi.

İran'da yasaklı olan sanatçı, orada konser veremese de bazı eserlerinin devlet televizyonu kanallarında çaldığını ifade ederek, "İran'daki sistem öyle bir sistem ki hiçbir şekilde izin almadan, telif hakkı olmadan isteyen istediği yerde kendi kafasına göre eserlerinizi yayınlayabiliyor. İyi tarafından düşünürsek de en azından ülkemin halkı beni dinleme fırsatı bulabiliyor." diye konuştu.

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İran'a gidemediğinden dolayı ailesiyle her zaman Türkiye'de görüştüğünü bu yüzden de Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden usta sanatçı, burada akademik anlamda müzikal bir eğitim vermek istediğini de sözlerine ekledi.

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#Bijan Mortazavi#Keman#Müzik

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