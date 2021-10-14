İnsanın içindeki canavar 'Bay Hyde' tiyatro sahnesine çıkıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İstenen ceza belli olduYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İstenen ceza belli oldu#İzmir
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Beklenen karar TFF resmen açıkladı Şoke eden iddia...Beklenen karar! TFF resmen açıkladı! Şoke eden iddia...#Ali Palabıyık
Ölüm nedeni belli oldu Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktıÖlüm nedeni belli oldu! Adli tıp kurumu raporu ortaya çıktı#Esra Hankulu
Beyruttan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılarBeyrut'tan kan donduran görüntüler... Çatışmanın ortasında kaldılar!#Lübnan
Tüm Türkiyeye söylüyorum... Yüzde 69u bot hesaplardır'Tüm Türkiye'ye söylüyorum... Yüzde 69'u bot hesaplardır'#İçişleri Bakanlığı
İngilterede şok İflaslar başladıİngiltere'de şok! İflaslar başladı#BP
20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı20 yıl sonra geri döndü... Fiyatı herkesi şaşırttı!#Nokia
Korkunç olay Kendini böyle savundu... Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçtiKorkunç olay! Kendini böyle savundu... Aracıyla sevgilisinin üzerinden geçti#Murat Avcı
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktıDerya Tuna ve komşusunu davalık eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı#Derya Tuna
İstanbuldaki yarış sonrası açıkladı 5+5 yıllık sözleşme...İstanbul'daki yarış sonrası açıkladı! '5+5 yıllık sözleşme...'#Formula 1
Babalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktıBabalık davalarıyla yüzleşen ünlüler: Eski kocamın kılığına girip beni dört kez hamile bıraktı#Owen Wilson
Eski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdiEski çocuk yıldızdan şoke eden itiraflar: Annem yalnız başına banyoya girmeme bile izin vermezdi#Jennette Mccurdy
Yıldız kavgası Sosyal medya bunu konuşuyorYıldız kavgası! Sosyal medya bunu konuşuyor#Tüketici Hakları
Görüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzelerGörüntüler şoke etti... Bu sefer şempanzeler!#Cüzzam
HABERLER Kelebek Haberleri Keyif Haberleri

İnsanın içindeki canavar 'Bay Hyde' tiyatro sahnesine çıkıyor

#Bay Hyde#Tiyatro#Sahne Sanatları
İnsanın içindeki canavar Bay Hyde tiyatro sahnesine çıkıyor

Kişilik bölünmesine ilişkin ilk edebi eserler arasında yer alan ve artık bir klasik haline gelen "Dr. Jekyll ile Bay Hyde"in hikayesi, Ankara Devlet Tiyatrosunca izleyiciyle buluşacak.

Haberin Devamı

Toplumda saygın bir yeri olan Dr. Jekyll'ın yaptığı bir deneyle içindeki kötü yanı yani Bay Hyde'ı ortaya çıkarmasını ve sonrasında gelişen olayları anlatan eser, yarın Akün Sahnesi'nde prömiyer yapacak.

Viktorya devri İngiltere'sinde geçen oyun, yönetmen Ünsal Coşar tarafından yenilikçi bir yorumla ve farklı bir uyarlamayla Devlet Tiyatrolarında (DT) ilk kez sahneye konulacak.

Dekor tasarımı, müzikler, ışık ve ses efektleriyle psikolojik gerilim ögelerinin seyirciye aktarılacağı oyun, tek perdede seyirciyi olay akışının içinde tutmayı amaçlıyor.

Robert Louis Stevenson'ın 1886'da yayımladığı ve özgün adı "Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde" olan roman, Jeffrey Hatcher tarafından tiyatroya uyarlandı. Eseri Şükran Yücel Türkçeye çevirdi.

Başlıca rollerini Gökhan Kutum, Sibel Günday Karpuzcu, Barbaros Efe Türkay, Kıvanç Bozkır, Kadir Anıl Adıgüzel, Meray Tunç, Egemen Büyüktanır, Erdi Erciyas ve Berk Baykut'un paylaştığı oyunun dekor tasarımını Kerem Çetinel, kostümlerini Gökçe Şener, ışık tasarımını Kerem Çetinel, müziklerini ise Kerem Kıraner yaptı.

 "Gerilimin giderek arttığı bir akış söz konusu"

Yönetmen Ünsal Coşar,  romanın takip ettiği kurguyu bozmadan, yenilikçi bir bakış açısıyla oyunu seyirciyle buluşturacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Hatcher'ın uyarlamasından farklılaştıkları bölümler olduğunu dile getiren Coşar, "Bilmeyen izleyiciler de bu önemli eserin kurgusunu, hikayesini takip edebilsin, ne olup, bittiğini daha iyi anlayabilsin istedim." dedi.

Oyunun insanın içindeki hem iyi hem kötü yana dikkati çektiğini belirten Coşar, "Benim vermek istediğim mesaj da ne saf iyi var ne saf kötü var. Kötülüğü iyiliğe yeğ tutamayacağımıza göre, kötü yanlarımızı bilmeli ve yok edemesek de kontrol altına almaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Coşar, oyunda seyirciyi bazı sürprizlerin beklediğini dile getirerek, "Sahneleyiş biçimimizde gerilimin giderek arttığı, bizi 'Hay Allah' dedirtecek tarafa götüren bir akış söz konusu. Oyunumuz tek perde ve 1 saat 40 dakika. Bu sürede yavaştan başlayan, giderek hız kazanan gerilimin arttığı, sonunda da yıkımı yaşadığımız bir yol düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Oyunun müziklerini Kerem Kıraner'in hazırladığını ve bir sinema filmi atmosferi yaratacak kadar etkili olduğunu belirten Coşar, "Atmosferi destekleyen, rolün duygu durumunu bize ihsas eden bir besteleme yöntemi seçtik. Orkestrasyonunda da hep bir modernizasyon var." dedi.

Haberin Devamı

Oyuncu kadrosunun genç bir ekipten oluştuğuna işaret eden Coşar, "Hayatları boyunca ilk kez bu kadar ağır bir yükün altına giren bir ekip. Çok iyi çalıştılar, oyuna bütün güçleriyle, bütün konsantrasyonlarıyla katıldılar." dedi.

Coşar, büyük bir emekle oluşturulan sahne dekorunun ortasında yer alan büyük kırmızı kapının da "Bilinçaltına açılan bir yer mi?" sorusunu gündeme getirdiğini vurguladı.

Sembolik, göstergeler üzerinden giden, seyirciyi düşünmeye zorlayan, "Benim de böyle bir tarafım var mı?" dedirtmeye çalışan üslup denediğini ifade eden Coşar, bunun da seyirciye çekici geleceğine inandığını söyledi.

Haberin Devamı

Coşar, tiyatro ve sinemadaki roman uyarlamalarında anlatıcı kullanılmasını pek tercih etmediğini belirterek, seyircinin hikayeyi kendi başına takip etmesi için bu oyunda anlatıcıyı kaldırdığını, onun görevinin farklı bir şekilde yürütüldüğü sürpriz bir kurgu hazırladığını kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bay Hyde#Tiyatro#Sahne Sanatları

BAKMADAN GEÇME!

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk

İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!

7 Ekimde evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatlinin evi

7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi

Aşk bitti, 150 bini geri ver

Aşk bitti, 150 bini geri ver!

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu İstanbulun en değerli mahalleleri belli oldu

Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu

Koronavirüs aşılarında etkinlik bilmecesi... Bilim insanları son noktayı koydu

Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!