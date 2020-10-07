'İnsan Niçin Anlatır?'

Redingot Kitap tarafından okura sunulan kitap, "İnsan niçin hikaye anlatır?" sorusununn binlerce yıllık izini sürüyor.

Kitabının arka kapağında "İnsanın uğraşı, kendinin inşasıdır, tamamlanma ve bütünlenme gailesi" diyen İsmail Gezgin insanın konuştukça konuşlandığını ve yerleştiğini belirtiyor.

"Homo narrans doğadan yonttuğu harflerden kurduğu metinlerle ve ölümlülüğünün üzerine giydiği ölümsüz simgesellikle, minik parçalardan oluşan büyük öyküler yaratıcısıdır" diye de ekliyor Gezgin.

1988 yılında Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünü bitirdikten sonra aynı okulda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini de tamamladı Gezgin.

1995 yılından bu yana Ege Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Turist Rehberliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

İsmail Gezgin, Anadolu'nun birçok yerinde arkeolojik kazılara katılmasının yanı sıra İzmir ve çevresinde yapılan yüzey araştırmalarında da bulundu.