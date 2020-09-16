Influencer Tuana Yücel Pandemide Ürettiği İçeriklerle Sosyal Medyayı Salladı

Pandemi döneminde krizi fırsata çeviren Tuana Yücel, özellikle herkesin evlerinde karantina süreci uyguladığı ve yasakların olduğu günlerde en yaratıcı içerikleri üretmek için durmaksızın çalıştığını ifade etti.

Pandemi sürecinde Instagram’ın 15 saniyelik yeni Reels video formatı başladığı gün ilk videosunu yüklediğini söyleyen sosyal medya fenomeni Tuana Yücel “Instagram yeni getirdiği özelliklerin kullanımını teşvik amacıyla özellik ilk tanıtıldığı dönemde yaptığınız paylaşım keşfette size öne çıkarıyor. Bu sebeple ürettiğim içerikler her zamankinden yüksek izlenmeler aldı. Bu süreçte takipçi sayımı ikiye katladım” dedi.

Takipçi sayısını 80 binlerden 170 bine çıkaran sosyal medya fenomeni aynı zamanda birçok marka ve firmanın da dikkatini çekerek reklam teklifleri alıyor.

Takipçi sayısından çok etkileşimin önemine vurgu yapan Tuana Yücel, “Takipçilerden alınan dönüşler, kurulan iletişim takipçi sayısından çok daha önemli. Takipçi sayısı milyona yakın olan makro influencerların etkileşimi, kimi zaman daha az sayıda takipçi sayısı olan mikro influencerlardan daha düşük olabiliyor. Bunun sebebi de takipçilerle kurulan interaktif ve samimi iletişim. Örneğin 2 senedir her Pazar Günü takipçilerimle buluşarak saatlerce sohbet ediyoruz. Karantina döneminde de bırakmayarak görüşmelerime online görüntülü konuşma olarak devam ettim. Bu onlarla aramdaki iletişimi canlı tutan en büyük etken.”



