İMZA RESTORAN: SHANG PALACE
UZAK DOĞU MUTFAĞI’NIN İZİNİ SÜRENLER İÇİN ŞEHRİN EN İYİ “ÇİN-KANTON” MUTFAĞI SHANG PALACE 4 İNCİ İLE LEZZETİNİ TAÇLANDIRDI
Asya’nın dünyaca ünlü oteller zinciri Shangri-La bünyesinde yer alan, İstanbul’un ilk ve tek Asyalı oteli Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un imza restoranı Shang Palace, Hürriyet Gazetesi & Karaca iş birliği ile bu yıl üçüncü kez düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi değerlendirmesinde Türkiye’nin “En iyi Uzak Doğu Restoranları” kategorisinde 4 İnci Ödülü’ne layık görüldü.
Kanton ve Sichuan mutfaklarının en özel tatlarını sunan Shang Palace, Uzak Doğu mutfağının izini süren lezzet tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.
Önceki akşam düzenlenen ve Türkiye’nin gastronomi alanında en ünlü şefleri, yazarları, restoran sahipleri ve işletmecilerinin ağırlandığı ödül törenine de ev sahipliği yapan Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un ödülünü otelin genel müdürü Mr.Reto Klauser aldı.
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