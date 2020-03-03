İMZA RESTORAN: SHANG PALACE

Asya’nın dünyaca ünlü oteller zinciri Shangri-La bünyesinde yer alan, İstanbul’un ilk ve tek Asyalı oteli Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un imza restoranı Shang Palace, Hürriyet Gazetesi & Karaca iş birliği ile bu yıl üçüncü kez düzenlenen İncili Gastronomi Rehberi değerlendirmesinde Türkiye’nin “En iyi Uzak Doğu Restoranları” kategorisinde 4 İnci Ödülü’ne layık görüldü.



Kanton ve Sichuan mutfaklarının en özel tatlarını sunan Shang Palace, Uzak Doğu mutfağının izini süren lezzet tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.

Önceki akşam düzenlenen ve Türkiye’nin gastronomi alanında en ünlü şefleri, yazarları, restoran sahipleri ve işletmecilerinin ağırlandığı ödül törenine de ev sahipliği yapan Shangri-La Bosphorus, İstanbul’un ödülünü otelin genel müdürü Mr.Reto Klauser aldı.





