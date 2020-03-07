MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
GeriKeyif İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 07.03.2020 - 15:42,Son Güncelleme:/

İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin ilk yerli süper kahraman animasyon filmi "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", 3 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak.

Aksiyon ve macera türündeki anlatımıyla çocukların bilime olan ilgisine katkıda bulunmayı hedefleyen filmde, alışıldık süper kahramanların yerine "Hezarfen", "Hayyan", "Cezeri" ve "Lagari" gibi yerli bilim insanları yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekleriyle hazırlanan "Efsane Takım-Bilim Kahramanları", dikkat çekici hikayesiyle çocuklara yerli bilim insanlarının yakından tanıtılması amaçlanıyor.

Dukka Medya tarafından hayata geçirilen ve hazırlıkları 3 yıl süren animasyon filminin senaryosunda, aynı zamanda filmin yönetmenliğini de yapan Suat Emuce imzası bulunuyor.

Her yaştan izleyiciyi hedef kitlesine alan filmin konusu şöyle: "Geliştirmiş olduğu biyolojik bir silahla doğanın oksijen dengesini tersine çevirerek dünyayı büyük bir tehlikeye sürüklemek isteyen Sutung, örümcek robotlarıyla öncelikle Türkiye'de bulunan Beydağları, Kaçkar Dağları ve Kaz Dağları'ndaki ormanlara saldırmaktadır. Sutung'un imha planı, dünyayı bu tür kötü planlardan kurtarmak ve korumak için kurulan 'Gizli Görevler Merkezi'ne ulaşır. Merkezin yöneticisi Şef Ahmet, tarihimizdeki önemli bilim insanlarından esinlenerek yetiştirilen Efsane Takım'ı görevlendirir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle