İlk Türk oyuncu belli oldu

Darryl D. Johnson’ın yöneteceği filmin ilk Türk oyuncusu Erdal Ayna oldu. Bir mafya üyesini canlandıracak olan Ayna, bu filmin kendisi için dönüm noktası olacağını söyledi. Çekimleri yıl sonunda başlayacak olan film Amerikalı rap’çilerin Türkiye’de yaşadığı macera dolu olayları konu alıyor. Filmin yapımcılığını da Darryl D. Johnson ve Mehmet Ali Arslan üstleniyor.