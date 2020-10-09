İlk durak Antalya

Filmin ilk durağı ise Antalya Altın Portakal Film Festivali oldu. Nergis Öztürk, Yunus Emre Yıldırımer, Güliz Şirinyan, Eren Yılmaz ve Mehlika Buğlem Kılıç’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin Antalya gösterimi, sinema yazarlarından tam not aldı. Pazar günü yapılacak finali bekleyen filmin sonraki durağı ise Boğaziçi Film Festivali olacak.





