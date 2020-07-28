İlk arabalı konserimiz
Duman grubu uzun bir aradan sonra ilk kez hayranlarıyla Yenikapı’daki “Park Et Seyret” konserinde buluştu. Grup üyeleri ilk kez arabalı konserde sahne aldıklarını söyledi.
Duman önceki gün Yenikapı’da yer alan İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi’nde sahne aldı. Grup, sahnede 2 buçuk saat kaldı. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlik kapsamında Duman, sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi.
Pandemi döneminde müziği ve dinleyiciyle buluşmayı çok özlediklerini dile getiren grup üyeleri, ilk kez arabalı konserde sahneye çıktıkların söyledi.
Finalde seyircilerin tezahüratları eşliğinde sahneye dönen Duman 2 şarkı daha seslendirdi.
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