İlber Ortaylı: Mutlu olmanın sırrını verdi
İlber Ortaylı, “Bi’ Sorum Var!” adlı YouTube programında mutluluğun sırrını açıkladı.
Tuhaf markasının ilk dijital projesi olan, Nurhak Kaya imzası taşıyan ve çekimleri Zorlu PSM ev sahipliğinde sevilen caz kulübü touché’de gerçekleştirilen “Bi’ Sorum Var!” kısa zamanda büyük izlenme oranlarına ulaştı. Çocukların en çok merak ettikleri soruları cevaplayan Ortaylı, 9 yaşındaki konuğunun “Mutlu olmak için ne yapmalıyım?” sorusuna yanıt verdi: “Hayatta en önemli şey dostlarındır. Dostlarını kırmayacaksın. O da nasıl olur, fedakarlık yapacaksın dostların için...”
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