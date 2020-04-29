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Haber Giriş: 29.04.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

İKSV'den "Uluslararası Caz Günü"ne özel etkinlik

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İKSV'den "Uluslararası Caz Günü"ne özel etkinlik
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, bu yıl 23. kez gerçekleştirilen "İstanbul Caz Festivali" kapsamında her yıl 30 Nisan'da kutlanan "Uluslararası Caz Günü"ne özel iki etkinlik cazseverlerle buluşacak.

Etkinlikler bünyesinde "Türkiye'de Caz" başlıklı belgesel, İKSV'nin YouTube kanalından 2 ay boyunca izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Batu Akyol'un yönetmenliğini yaptığı, ilk gösterimini "20. İstanbul Caz Festivali"nde gerçekleştiren ve İKSV arşivinden kayıtların da yer aldığı belgesel, caz müziğinin ve müzisyenlerinin Türkiye'deki durumunu, gelişim evrelerini ve etkileşimlerini Türkiye'nin tarihiyle paralel olarak ele alıyor.

Festivalde ayrıca Türkçe Vikipedi'deki Türkiye'den caz müzisyenlerine ait sayfaları artırmak ve geliştirmek amacıyla Vikimaraton düzenlenecek.

"Vikimaraton: Türkiye'den Caz Müzisyenler" başlıklı çevrimiçi etkinlik, yarın 16.00-20.00'de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, Vikipedi Türkiye editörlerinin vereceği eğitimle Vikipedi sayfaları oluşturmanın püf noktalarını öğrenebilecek. Daha sonra İKSV arşivinden seçilen fotoğraflar müzisyenlerin sayfalarına eklenmek üzere katılımcılarla paylaşılacak.

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