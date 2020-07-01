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Haber Giriş: 01.07.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

İKSV, "Pina Bausch'la Bir Nefes" belgeselini Youtube'da erişime açıyor

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İKSV, "Pina Bausch'la Bir Nefes" belgeselini Youtube'da erişime açıyor
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), yapımcılığını İstanbul Tiyatro Festivali’nin üstlendiği yönetmen Hüseyin Karabey imzalı "Pina Bausch’la Bir Nefes" belgeselini dijital platformlar üzerinden erişime açıyor.

Ünlü Alman dansçı ve koreograf Pina Bausch'un İstanbul'dan esinlenen "Nefes" adlı gösterisini belgeleyen "Pina Bausch'la Bir Nefes", Bausch’un 11. ölüm yıl dönümünde, bugün itibarıyla, İKSV’nin YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.

Belgeselde, Pina Bausch'un 2002'de İKSV'nin davetlisi olarak geldiği İstanbul'da gerçekleştirdiği ve bugün hala dünyayı dolaşan "Nefes" gösterisinin sahne arkası ve hazırlık süreci anlatılıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali'nin, İKSV ile "Dans Tiyatrosu" kavramını modern dans literatürüne yerleştiren ve bu alanda bir ekol yaratan Tanztheater Wuppertal - Pina Bausch ortak yapımıyla İstanbul üzerine gerçekleştirdiği özel projesi "Nefes", Türkiye’de ilk kez 2003’te Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenmişti.

Türkiye'de 5 temsil vererek 6 binin üzerinde seyirciyle buluşan gösterinin provalarını takip etme şansını yakalayan yönetmen Hüseyin Karabey, Pina Bausch'un bu yaratım sürecini, ekibi yönetişini ve koreografinin özünü oluşturan doğaçlama sürecini belgelemişti.

Karabey'in sanatseverleri "Nefes"in perde arkasına götüren "Pina Bausch'la Bir Nefes" isimli bu belgeseli, 2005 yılında da 24. İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti.


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