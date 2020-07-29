İkinci evlilik yıldönümüne iki şarkıyla kutlama

İlk şarkı çiftin geçen yıl düet yaptığı ve çok dinlenen romantik 'Senle Ben'in remiks versiyonu. DJ’i Alican Sandık’ın yaptığı remiks, dijital platformlarda geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören remiksin ardından Sinan Güleryüz’ün yeni şarkısı 'Aşk Sensiz de Gülüyor' ikilinin dünkü evlilik yıldönümü tarihinde yayınlanarak dinleyiciyle buluştu. Şu sıralar eşiyle Bodrum’da tatilde olan Sinan Güleryüz, sahne çalışmalarına devam ediyor.





