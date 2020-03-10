İki sanatçının etkileşimi 'Gece Sirenleri'ni çaldırdı

Yazar Selim İleri ve Ressam Ali Kotan'ı bir araya getiren, iki sanatçının birbirlerinin sohbetinden beslenerek ürettikleri eserleri içeren "Gece Sirenleri" projesi, CerModern'de sanatseverlere buluşuyor.

Yaklaşık 3 sene süren projede sanatçıların ürettiği eserlerden oluşan 85 parçalık seçki, CerModern'in Kuzey Hangar Galerisi'nde sergileniyor.

Salona girişte izleyenleri Ali Kotan'ın proje boyunca kullandığı fırçalar, palet ve boyalardan oluşan bir enstalasyon karşılıyor.

Sergideki tuvaller, defterler ve kağıtlar Türkiye'nin farklı disiplinlerdeki 2 ünlü sanatçısının birbirleriyle gecelerce süren sohbetlerinden, anı paylaşmalarından, entelektüel tartışmalarından oluşan sinerjiyi yansıtıyor.

Açtığı sayısız kişisel sergide tablolarına isim vermeyen Kotan, Gece Sirenleri sergisinde ise Selim İleri'nin kitaplarındaki ifadeleri kullanıyor.

Ressam Ali Kotan, 3 sene evvel Doğan Hızlan'ın kendilerine Folkart kapsamında bir proje önerisi getirdiğini, İstanbul'da buluştukları Selim İleri ile projeye inandıklarını ve birlikte çalışmaya karar verdiklerini söyledi.

Birbirlerinin eserlerini zaten bildiklerini ama kişisel bir tanışıklık için çok uzun süren sohbetler ettiklerini dile getiren Kotan, sanattan politikaya aşktan anılarına, yaşadıklarından ailelerine kadar her şeyi konuştuklarını belirtti.

Kotan, "Dostça muhabbetler ettik, entellektüel konuşmalarımız oldu. Selim İleri bir anılar cenneti. O süreç heyacanlıydı. Proje iki dünyanın yan yana gelip çıkardığı ses aslında." dedi.

Proje kapsamında 330 eser ortaya koyduğunu, son bir yılda kendisini tamamen atölyesine kapattığını anlatan Kotan, defterler, büyük tuvaller ve kağıtlar üzerine çalıştığını kaydetti.

"Bizimki tamamen bir etkileşim"



Sergide yer alan 50'yi aşkın kağıdın İleri ile paslaşmalarının, farklı duyguların birleşiminin örneği olduğuna işaret eden Kotan, "Projemizin özünde şu var; ben onun yazılarını resimlemedim, o benim resimlerime yazı yazmadı. Bizimki tamamen bir etkileşim." ifadelerini kullandı.

Kotan, ikiz işlerinin yer aldığı defterlere İleri'nin bazı kitaplarından alıntılar yazdığını belirterek, bir çizimin üstündeki "Sirenler yine çalıyor tüh..." ile "Gece sirenleri bir türlü bitmiyor." ifadelerinin kendisini çok etkilediğine değindi.

Gecenin beklentiye açık, acıya gebe, sessiz olduğunu ve kendi çalışmalarında da önemli bir imge olarak yer aldığını vurgulayan Kotan, bu notlardan yola çıkarak projenin ismini "Gece Sirenleri" koymayı İleri'ye teklif ettiğini dile getirdi.

Kotan, Selim İleri'nin çok yönlü ve önemli bir sanatçı olduğuna işaret ederek, "Kendi seçimleri, hayatı, farklı bir dünyası var. O dünyada ben mutlu oldum." dedi.

"Yorulduk ama değdi"



Hem kendisinin hem de İleri'nin karanlık yanları bulunduğunu aktaran Kotan, şunları kaydetti:

"Onun kitaplarında çok ağır kaosa götüren sözleri var. 30 senedir herkes bana 'Sen kaosun ve gerilimin resmini yapıyorsun' der. Biz iki yalnızlığı, iki kaygıyı hissettik, iki farklı dünyanın aynı olduğu yerlerde bile karanlığa ikimizi birden götürebileceğini hissettik. Biz ne kadar yan yana gelirsek o kadar kaçalım, ne kadar kaçıp uzaklaştırsak o kadar özleyelim dedik. Herhalde başardık da iyi ki de yapmışım, yorulduk ama değdi."

Kotan proje kapsamında ilk serginin İzmir'de açıldığını, 8 Şubat'tan beri de Ankaralı sanatseverlerle buluştuklarını belirterek, İstanbul'da da bir sergi açılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kotan projede yer alan tüm eserlerin bir kitapta toplandığını sözlerine ekledi.

Gece Sirenleri Sergisi, 15 Mart'a kadar CerModern Kuzey Hangar Galerisi'nde görülebilecek.