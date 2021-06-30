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Haber Giriş: 30.06.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen

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İki özel performans... 14 Temmuz Kenan Doğulu, 17 Temmuz Şener Şen

İstanbul’un önemli açık hava etkinlik mekanlarından Maximum Uniq Açıkhava, 1 Temmuz’dan itibaren etkinliklerine başlıyor.

Mekan, 40. İKSV Film Festivali Ulusal Yarışması’nın fiziksel mekanı olarak seçildi ve BKM’nin yaz etkinlikleri takviminde yer aldı.

Kenan Doğulu, 14 Temmuz’da bu yılın ilk İstanbul konserini verecek. 17 Temmuz’da Şener Şen, “Zengin Mutfağı” oyunuyla uzun bir aradan sonra tiyatroseverlerle buluşacak.

 

 

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