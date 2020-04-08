Haber Giriş: 08.04.2020 - 09:26,
İki Grammy ödüllü sanatçı John Prine coronavirüsten öldü
İki kez Grammy ödülü kazanan Amerikalı folk müzik sanatçısı John Prine, coronavirüs nedeniyle yaşama veda etti. Prine 73 yaşındaydı.
ABD’nin Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversite Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören Prine’ın ölüm haberini eşi Fiona Prine doğruladı. Ünlü şarkıcı, bugüne kadar Hello in There, Paradise, Sam Stone ve Angel from Montgomery gibi bilinen şarkılara imza atmıştı.
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