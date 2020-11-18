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Haber Giriş: 18.11.2020 - 08:01 | Son Güncelleme:

İki Gözüm Ahmet'in ilk 3 gün başarısı

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İki Gözüm Ahmet'in ilk 3 gün başarısı
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Ahmet Kaya’nın hayatını konu alan “İki Gözüm Ahmet” filmi tartışmalı bir sürecin ardından geçtiğimiz cuma vizyona girdi.

Yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop’un üstlendiği, başrolünü Özgür Tüzer ve Aleyna Solaker’in paylaştığı yapım, ilk üç günde 244 sinema salonunda 17 bin 960 kişi tarafından izlendi. “İki Gözüm Ahmet” Türkiye’de salgın sürecinde vizyon bulan yerli yapımlar arasında salon sayısına göre en çok izlenen sinema filmi de oldu.

İki Gözüm Ahmetin ilk 3 gün başarısı

Filmin yapımcılarından Ömer Demiral, “Covid-19 salgınına rağmen beklentilerin çok üzerinde ilgi gördük. Çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ancak her şeye rağmen film, seyircisiyle buluştu. Nolan’ın yönettiği ‘Tenet’ ağustos ayında ilk üç günde 652 salonda 31 bin kişi tarafından izlendi, biz yerli yapım olarak iyi bir rakam elde ettik” dedi.

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