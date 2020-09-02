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Haber Giriş: 02.09.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

"İki Bekar" KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda

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"İki Bekar" KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda
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Duru Tiyatro tarafından sahnelenen "İki Bekar" adlı oyun, 10 Eylül'de KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak.

Duru organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle sahnelenen oyunda, Emre Kınay ve Buket Dereoğlu rol alıyor.
Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı "İki Bekar"ın yönetmen koltuğunda da Emre Kınay oturuyor.

Oyun, aşkı ısrarla kovalayan Shanette ile aşktan kaçarken yine aşka düşen Jack'in bir düğünde başlayan komik hikayesini konu ediniyor.

Tiyatro severleri, uzun bir aradan sonra oyunlarla buluşturan KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda tüm hijyen önlemleri alınarak misafirlere güvenle sosyalleşebildikleri bir alan sunuluyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, "Kral Lear", "Süt Kardeşler", "Üçü Bir Arada", "Kızlar ve Oğlanlar"ın da arasında bulunduğu oyunlarla devam edecek.

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