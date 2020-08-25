MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleriİddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor
GeriKeyif İddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 25.08.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

İddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İddialı yapımlar vizyona girmeye başlıyor
Abone Olgoogle-news

Christopher Nolan'ın pandemi sürecinden beri merakla beklenen filmi "Tenet" yarın izleyici ile buluşacak.

İngiliz film yönetmeni, senarist ve yapımcı Christopher Nolan'ın pandemi sürecinden beri merakla beklenen filmi "Tenet" yarın vizyona girecek.

Bilim-kurgu ve aksiyon içerikli yapımın başrolünde Amerikalı bir aktör ve eski futbol oyuncusu olan John David Washington yer alıyor.

İzleyicilerin aylardır beklediği "Tenet"ın uluslararası kadrosunda John David Washington'a Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Martin Donovan, Fiona Dourif, Yuri Kolokolnikov, Himesh Patel, Clemence Poesy, Aaron Taylor-Johnson'ın yanı sıra, Michael Caine ve Kenneth Branagh gibi isimler eşlik ediyor.

Hikayesi IMAX ile 70mm tekniklerinden yararlanılarak beyaz perdeye taşınan film, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır.

Basın gösterimi, Kovid-19 tedbirleri göz önünde bulundurularak bu sabah İstinye Park'ta gerçekleşirilen film, yarın Türkiye ile birlikte bir çok ülkede aynı anda vizyona girecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle