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İbrahim Tatlıses'ten muhteşem final

#İbrahim Tatlıses#Derya Tuna#Yasemin Şefkatli
İbrahim Tatlısesten muhteşem final

Arabesk müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses, Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen 3 gün üst üste sahne aldığı Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserler serisini önceki akşam muhteşem bir finalle sonlandırdı. İlk 2 günde biletlerin tükendiği konserler serisinin 3’üncü gününde de kural değişmedi. Konserin başlamasına saatler kala biletlerin tükenmesiyle imparator bir kez daha Kuruçeşme Açıkhava’yı tıka basa doldurdu.

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‘İmparator’ tezahüratları eşliğinde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, ‘Yalan’ şarkısıyla konserini başlattı. ‘Bebeğim’, ‘Haydi Söyle’, ‘Sarhoş’ gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren Tatlıses, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İbrahim Tatlısesten muhteşem final


Konserin ortasında oğlu İdo’yu sahneye alan İbrahim Tatlıses, misafirler arasında bulunan Derya Tuna’ya ‘Deryalım’ şarkısını söyledi.

 İbrahim Tatlıses’i son gün dinlemeye gelenler arasında Derya Tuna, oğlu İdo, gelini Yasemin Şefkatli ve Buket Aydın da vardı.

İbrahim Tatlısesten muhteşem final


 İMPARATORA DUYGUSAL SÜRPRİZ!

 Konser sonunda sahneden inen İbrahim Tatlıses, büyük bir sürprizle karşılaştı. Ekibinin hazırladığı Tatlıses figürlü pasta ve dünden bugüne İbrahim Tatlıses fotoğrafları imparatoru ağlattı. Alkışlarla karşılanan Tatlıses, 3 günlük konser başarısını ekibiyle kutladı.

İbrahim Tatlısesten muhteşem final


İbrahim Tatlıses'ten muhteşem final
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#İbrahim Tatlıses#Derya Tuna#Yasemin Şefkatli