İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Neymardan şaşırtan açıklama Veda sinyali...Neymar'dan şaşırtan açıklama! Veda sinyali...#Neymar
Demirören Şirketler Grubundan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Nefesler tutuldu, beklenen olmadı Altın fiyatlarında hayal kırıklığıNefesler tutuldu, beklenen olmadı! Altın fiyatlarında hayal kırıklığı#Altın Fiyatları
Bakan Koca yanıtladı Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksekBakan Koca yanıtladı! 'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' #Koronavirüs
Ankarada korkunç olay 9 yıl sonra gerçek ortaya çıktı...Ankara'da korkunç olay! 9 yıl sonra gerçek ortaya çıktı... #Ankara
Sosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattıSosyal medyaya damga vurmuştu... Belediye Başkanı o diyaloğu anlattı#Formula 1
Formula 1 Türkiye GPsinde zafer Bottasın Pilotlar şampiyonasında zirve değiştiFormula 1 Türkiye GP'sinde zafer Bottas'ın! Pilotlar şampiyonasında zirve değişti#Formula 1
Hataydaki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü Şaşkına çeviren sözlerHatay'daki satırlı saldırı dehşete düşürmüştü! Şaşkına çeviren sözler#Hatay
Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...Ronaldo bir rekoru daha tarihe gömdü! Portekiz-Katar maçında şov, Sergio Ramos...#Cristiano Ronaldo
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttıDünya bu açıklama ile sarsıldı... Ölüm oranı 2 kat arttı!#Koronavirüs
Formula 1 Türkiye GPye damga vuran pit stop kararları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...Formula 1 Türkiye GP'ye damga vuran 'pit stop' kararları! Charles Leclerc ve Lewis Hamilton...#Formula 1
İtalyan mafyası işleri üstlenen Y kuşağından dertli: Her şeyi mesajla yapıyorlarİtalyan mafyası 'işleri üstlenen' Y kuşağından dertli: 'Her şeyi mesajla yapıyorlar!'#Organize Suç
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendiHacı Sabancı ile Nazlı Kayı evlendi#Hacı Sabancı
Ailene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo ZannaAilene sıkı sıkı sarıl Mehmet Şef! Önce Somer Sivrioğlu sonra Danilo Zanna#Masterchef
VJ Bülent: 8 aydır yastayımVJ Bülent: 8 aydır yastayım#VJ Bülent
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında

#İbrahim Tatlıses#Belarus#Minsk
İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında
Fuat Çağdaş

İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus’un başkenti Minsk’teki Double Tree by Hilton Otel verdi.

Haberin Devamı

Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.

 “Allah bana yaptığım hataları düzeltme şansı verdi”

İmparator Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşilerde ¨Rabbim ‘dur’ demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim¨ deyince duygusal anlar yaşandı. “Allah bana yaptığım hataları düzeltme şansı verdi.

Tatlıses “Her gün Allaha dua ediyor, yaptığım hataları düzeltme şansı verdiği için dua ediyorum. Başımdan gecen bu kötü olay beni çok değiştirdi. Şimdi daha berrak görüyorum her şeyi. Daha pozitif bir insan oldum.  Ailem, çocuklarım, dostlarım ve şarkılar ile yaşlanmak istiyorum” dedi.

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında


 Minsk’i coşturdu

‘Yalnızım Dostlarım’, ‘Bebeğim’ ve ‘Mavi Mavi’ gibi klasikleşmiş şarkılarını seslendiren İbrahim Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi. Yaklaşık 2 saat süren programın sunuculuğunu ise Mehmet Ali Erbil üstlendi.

İbrahim Tatlıses 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında


 Ayakta alkışlandı

Haberin Devamı

Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti. Sanatçının bu performansı da davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim Tatlıses#Belarus#Minsk